В Южной Африке лидер партии Rise Mzansi Сонгезо Зиби заявил, что избирательные участки, назначенные ему и его сыну, расположены далеко от их дома, хотя участок находится непосредственно рядом с их домом. Политик предупредил, что такая ситуация может отбить у части избирателей желание участвовать в муниципальных выборах.

Участки в километрах от дома

Как сообщает TimesLIVE, Зиби голосовал на участке рядом со своим домом с 2006 года. В этот раз его направили голосовать примерно за километр от дома, а его сына, который голосует впервые и живёт вместе с ним, — на участок в 5 км.

Зиби также заявил, что жителей жилого комплекса Heuwelsig Estate направляли на другие участки, поскольку они зарегистрированы не там, где расположен пункт голосования у въезда в комплекс. По его словам, у этого пункта не было очереди, тогда как на других участках люди сталкивались с длительным ожиданием, и часть из них возвращалась обратно.

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Правило голосования по месту регистрации

Несмотря на жалобы, Зиби прибыл на назначенный ему избирательный участок в Тшване и призвал избирателей проверять место своей регистрации перед поездкой на голосование.

Глава Избирательной комиссии ЮАР Мосото Моепья во время брифинга заявил, что после открытия участков в 7:00 существенных сбоев не зафиксировали. Он подчеркнул, что на местных выборах граждане могут голосовать только на конкретном участке, где они зарегистрированы, а не на любом участке в пределах своего избирательного района. Участки должны были работать до 21:00.

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