W Republice Południowej Afryki lider partii Rise Mzansi Songezo Zibi oświadczył, że lokale wyborcze wyznaczone dla niego i jego syna znajdują się daleko od ich domu, choć lokal jest bezpośrednio przy ich domu. Polityk ostrzegł, że taka sytuacja może zniechęcić część wyborców do udziału w wyborach samorządowych.

Lokale wyborcze kilometry od domu

Jak podaje TimesLIVE, Zibi od 2006 roku głosował w lokalu niedaleko swojego domu. Tym razem skierowano go do głosowania około kilometra dalej, a jego syna, który głosuje po raz pierwszy i mieszka z nim, do lokalu oddalonego o 5 km.

Zibi oświadczył również, że mieszkańców kompleksu mieszkaniowego Heuwelsig Estate kierowano do innych lokali, ponieważ nie są zarejestrowani tam, gdzie znajduje się punkt głosowania przy wjeździe do kompleksu. Jak powiedział, przy tym punkcie nie było kolejki, podczas gdy w innych lokalach ludzie musieli długo czekać, a część z nich zawracała.

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Zasada głosowania w miejscu rejestracji

Mimo skarg Zibi przybył do wyznaczonego mu lokalu wyborczego w Tshwane i wezwał wyborców, aby przed udaniem się na głosowanie sprawdzali miejsce swojej rejestracji.

Przewodniczący Komisji Wyborczej RPA Mosotho Moepya oświadczył podczas briefingu, że po otwarciu lokali o 7:00 nie odnotowano istotnych zakłóceń. Podkreślił, że w wyborach lokalnych obywatele mogą głosować wyłącznie w konkretnym lokalu, w którym są zarejestrowani, a nie w dowolnym lokalu w obrębie swojego okręgu wyborczego. Lokale miały działać do 21:00.

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