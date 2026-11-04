在南非，Rise Mzansi党领导人松盖佐·齐比表示，分配给他和他儿子的投票站距离他们的住所很远，尽管投票站就在他们家旁边。这名政治人士警告称，这种情况可能会打消部分选民参加市政选举的意愿。

投票站距家数公里

据TimesLIVE报道，齐比自2006年以来一直在他家附近的投票站投票。这一次，他被安排到约1公里外投票，而与他同住、首次投票的儿子则被分配到5公里外的投票站。

齐比还表示，Heuwelsig Estate住宅区的居民被引导至其他投票站，因为他们的登记地点并非位于该住宅区入口处投票点的所在地。他说，该投票点没有排队，而其他投票站的人们面临长时间等待，部分人因此折返。

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按登记地点投票的规定

尽管提出了投诉，齐比仍抵达了在茨瓦内为他指定的投票站，并呼吁选民在前往投票前核实自己的登记地点。

南非选举委员会主席莫索托·莫埃皮亚在简报会上表示，投票站于7:00开放后，没有记录到重大故障。他强调，在地方选举中，公民只能在其登记的具体投票站投票，而不能在所属选区内的任意投票站投票。投票站原定运营至21:00。

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