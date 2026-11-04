首届国际诺亚法后裔大会在以色列耶路撒冷开幕，来自六大洲的代表和社群领袖齐聚一堂。据《耶路撒冷邮报》报道，这场在橄榄山Seven Arches酒店举行、为期五天的会议由耶路撒冷的Noahide World Center（Brit Olam）组织，该中心由拉比乌里·切尔基领导。

建立国际组织架构

大会参与者代表了活跃在70多个国家的诺亚法后裔社群。诺亚法后裔是指遵守诺亚七律的非犹太人——这些道德准则在犹太传统中禁止偶像崇拜、亵渎神明、谋杀、盗窃、性不道德行为和虐待动物，同时要求建立司法制度。

组织者将此次活动视为一次制宪大会，而非普通会议。议程包括围绕建立国际贝特丁——一个将提供指导的拉比法庭——举行工作会议。拉比乌里·切尔基预计将担任首席法官，并由资深法官和地区法官与其共同工作。

代表们还在讨论共同教育项目、成立六个洲级理事会以及融资模式。参与者正在起草的文件包括《Brit Shalom》准则，该准则致力于将诺亚七律应用于日常生活；以及供诺亚法后裔使用的《Brit Olam》祈祷书。

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计划举行的仪式与批评

大会由拉比托维亚·辛格开幕。他是Outreach Judaism组织的创始人，该组织反对基督教原教旨主义团体旨在使犹太人改宗的传教活动。哈巴德运动的拉比马尼斯·弗里德曼也在会议期间发言。

签署建会文件将成为关键活动之一。周四计划在贝特·哈纳西——以色列总统官邸——举行正式招待会。拉比切尔基表示，签署该宣言应使诺亚法后裔社群获得得到认可的组织架构、负责任的领导层以及与耶路撒冷的永久联系。

与此同时，该大会在网上受到一些保守派福音派和独立基督教评论人士的批评。他们称，建立国际拉比法庭和集中化组织架构可能类似于单一宗教体系的模式。

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