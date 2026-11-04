В Иерусалиме в Израиле начался первый международный конгресс ноахидов, собравший делегатов и лидеров общин с шести континентов. Пятидневную встречу в отеле Seven Arches на Масличной горе организовал иерусалимский Noahide World Center (Brit Olam), который возглавляет раввин Ури Черки, сообщает Jerusalem Post.

Создание международных структур

Участники конгресса представляют общины ноахидов, действующие более чем в 70 странах. Ноахидами называют неевреев, соблюдающих Семь законов Ноя — нравственные предписания, которые в иудейской традиции запрещают идолопоклонство, богохульство, убийство, кражу, сексуальную аморальность и жестокость к животным, а также предусматривают создание систем правосудия.

Организаторы рассматривают мероприятие как учредительное собрание, а не как обычную конференцию. Программа предусматривает рабочие сессии по созданию международного Бейт-Дина — раввинского суда, который будет предоставлять наставления. Главным судьей должен стать раввин Ури Черки, вместе с ним будут работать старшие и региональные судьи.

Делегаты также обсуждают общую образовательную программу, формирование шести континентальных советов и модель финансирования. Среди документов, над которыми работают участники, — кодекс Brit Shalom, посвященный применению Семи законов Ноя в повседневной жизни, и молитвенник Brit Olam для ноахидов.

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Запланированные церемонии и критика

Конгресс открыл раввин Товия Сингер, основатель организации Outreach Judaism, противодействующей миссионерской деятельности христианских фундаменталистских групп, направленной на обращение евреев. Во время встречи также выступил раввин движения Хабад Манис Фридман.

Одним из ключевых событий должно стать подписание учредительного документа. Официальный прием в Бейт ха-Наси — резиденции президента Израиля — запланирован на четверг. Раввин Черки заявил, что подписание декларации должно дать общинам ноахидов признанную структуру, подотчетное руководство и постоянную связь с Иерусалимом.

В то же время конгресс подвергся критике в интернете со стороны отдельных консервативных евангельских и независимых христианских комментаторов. Они утверждают, что создание международных раввинских судов и централизованных структур может напоминать модель единой религиозной системы.

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