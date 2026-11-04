W Jerozolimie w Izraelu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy kongres noachidów, który zgromadził delegatów i liderów społeczności z sześciu kontynentów. Pięciodniowe spotkanie w hotelu Seven Arches na Górze Oliwnej zorganizowało jerozolimskie Noahide World Center (Brit Olam), na którego czele stoi rabin Uri Cherki, informuje „Jerusalem Post”.

Tworzenie struktur międzynarodowych

Uczestnicy kongresu reprezentują społeczności noachidów działające w ponad 70 krajach. Noachidami nazywa się nie-Żydów, którzy przestrzegają Siedmiu Praw Noego — zasad moralnych, które w tradycji żydowskiej zakazują bałwochwalstwa, bluźnierstwa, zabójstwa, kradzieży, niemoralności seksualnej i okrucieństwa wobec zwierząt, a także przewidują ustanowienie systemów sprawiedliwości.

Organizatorzy postrzegają wydarzenie jako zgromadzenie założycielskie, a nie zwykłą konferencję. Program przewiduje sesje robocze poświęcone utworzeniu międzynarodowego Beit Dinu — sądu rabinicznego, który będzie udzielał wskazówek. Głównym sędzią ma zostać rabin Uri Cherki, obok którego będą pracować starsi i regionalni sędziowie.

Delegaci omawiają również wspólny program edukacyjny, utworzenie sześciu rad kontynentalnych oraz model finansowania. Wśród dokumentów, nad którymi pracują uczestnicy, są kodeks Brit Shalom, poświęcony stosowaniu Siedmiu Praw Noego w codziennym życiu, oraz modlitewnik Brit Olam dla noachidów.

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Planowane ceremonie i krytyka

Kongres otworzył rabin Tovia Singer, założyciel organizacji Outreach Judaism, która przeciwdziała działalności misyjnej chrześcijańskich grup fundamentalistycznych ukierunkowanej na nawracanie Żydów. Podczas spotkania wystąpił również rabin ruchu Chabad Manis Friedman.

Jednym z kluczowych wydarzeń ma być podpisanie dokumentu założycielskiego. Oficjalne przyjęcie w Beit HaNasi — rezydencji prezydenta Izraela — zaplanowano na czwartek. Rabin Cherki oświadczył, że podpisanie deklaracji ma zapewnić społecznościom noachidów uznaną strukturę, odpowiedzialne przywództwo i stałą więź z Jerozolimą.

Jednocześnie kongres spotkał się z krytyką w internecie ze strony niektórych konserwatywnych ewangelikalnych i niezależnych chrześcijańskich komentatorów. Twierdzą oni, że tworzenie międzynarodowych sądów rabinicznych i scentralizowanych struktur może przypominać model jednolitego systemu religijnego.

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