У Єрусалимі стартував перший міжнародний конгрес ноахідів — Jerusalem Post

У Єрусалимі в Ізраїлі розпочався перший міжнародний конгрес ноахідів, що зібрав делегатів і лідерів громад із шести континентів. П’ятиденну зустріч у готелі Seven Arches на Оливній горі організував єрусалимський Noahide World Center (Brit Olam), який очолює рабин Урі Черкі, повідомляє Jerusalem Post.

Створення міжнародних структур

Учасники конгресу представляють громади ноахідів, що діють більш ніж у 70 країнах. Ноахідами називають неюдеїв, які дотримуються Семи законів Ноя — моральних настанов, що в юдейській традиції забороняють ідолопоклонство, богохульство, убивство, крадіжки, сексуальну аморальність і жорстокість до тварин, а також передбачають створення системи правосуддя.

Організатори розглядають захід як установчі збори, а не звичайну конференцію. Програма передбачає робочі сесії зі створення міжнародного Бейт-Діну — рабинського суду, який надаватиме настанови. Головним суддею має стати рабин Урі Черкі, поряд із ним працюватимуть старші та регіональні судді.

Також делегати обговорюють спільну освітню програму, формування шести континентальних рад і модель фінансування. Серед документів, над якими працюють учасники, — кодекс Brit Shalom, присвячений застосуванню Семи законів Ноя у повсякденному житті, та молитовник Brit Olam для ноахідів.

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Заплановані церемонії та критика

Конгрес відкрив рабин Товія Сінгер, засновник організації Outreach Judaism, що протидіє місіонерській діяльності християнських фундаменталістських груп, спрямованій на навернення юдеїв. Під час зустрічі виступив також рабин руху Хабад Маніс Фрідман.

Однією з ключових подій має стати підписання установчого документа. Офіційний прийом у Бейт га-Насі — резиденції президента Ізраїлю — запланований на четвер. Рабин Черкі заявив, що підписання декларації має дати громадам ноахідів визнану структуру, підзвітне лідерство та постійний зв’язок із Єрусалимом.

Водночас конгрес зазнав критики в інтернеті з боку окремих консервативних євангельських і незалежних християнських коментаторів. Вони стверджують, що створення міжнародних рабинських судів і централізованих структур може нагадувати модель єдиної релігійної системи.

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