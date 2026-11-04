澳大利亚销售了产自被占领约旦河西岸以色列定居点的有机椰枣，标签标注为“以色列产品”。人权法律组织Global Echo分析了贸易文件、以色列政府数据以及澳大利亚统计局数据，《卫报》报道。

供应数据

根据Global Echo的数据，从2018年8月至2026年8月，共有132批农产品从以色列运抵澳大利亚。其中85批，即64%，含有来自定居点的产品。这一时期内，在当地种植并供应至澳大利亚的有机椰枣总价值至少为500万美元，即720万澳元。

在较新的时期，此类商品的比例上升：从2025年1月至2026年8月，在分析的24批椰枣货运中，有20批含有来自定居点的产品。Global Echo列出的为澳大利亚市场种植椰枣的定居点包括Netiv HaGdud、Beit HaArava、Arvot HaYarden、Hamra、Tomer、Mehola和Na'aran。

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标签规则与澳大利亚的立场

以色列法律要求，将来自定居点的出口商品标注为以色列产品，除非该商品供应至禁止此类标注的国家。澳大利亚没有禁止进口来自定居点地区商品的法律，也没有要求在标签上标明产品来自被占领土地。

以色列在约旦河西岸的定居点根据国际法属于非法。澳大利亚外交部长黄英贤9月在参议院表示，政府不会对进口定居点商品实施全面禁令，原因是担忧其执行问题以及可能对澳大利亚企业造成意外后果。

澳大利亚外交贸易部的一名代表对该报表示，该国正与国际伙伴共同制定进一步的针对性措施，以应对非法定居点和定居者暴力。以色列驻堪培拉大使馆未回应置评请求。

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