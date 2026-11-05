美国助理总检察长狄龙辞职——《国会山报》

美国负责民权事务的助理总检察长哈米特·狄龙已辞职。总检察长托德·布兰奇表示，他已接受她的辞呈。《国会山报》报道。

总检察长声明

布兰奇表示，狄龙在过去18个月中领导美国司法部民权司。据他称，她捍卫了美国人的公民自由，并确保法律得到“无所畏惧、没有偏见”的执行。总检察长感谢她的公共服务，并祝愿她在今后的工作中取得成功。

该媒体指出，狄龙成为首批离开司法部的唐纳德·特朗普总统重要任命人员之一。她的辞职也是共和党在中期选举失利后，政府官员首次重大离职。

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民权司的工作

该部门传统上负责打击歧视、保护投票权，并监督被认定系统性使用过度武力的警察部门。

批评者称，在狄龙领导下，该部门的工作改变了方向。由前司法部雇员组成的Justice Connection负责人斯泰西·杨称，狄龙是司法部历史上最具破坏性、最无法无天且最充满仇恨的民权司负责人。这是该组织代表的评价。

在中期选举前夕，狄龙向选举官员发出信函，警告他们可能因选举管理而受到起诉，尤其是在美国非公民能够投票的情况下。在她任职期间，该部门还暂停了多项在乔·拜登政府时期达成的法庭和解协议，而民权司则因有关歧视白人和亚裔学生的指控，开始对大学进行调查。

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