W USA Harmeet Dhillon, asystentka prokuratora generalnego ds. praw obywatelskich, podała się do dymisji. Prokurator generalny Todd Blanche poinformował, że przyjął jej rezygnację. Poinformował o tym The Hill.

Oświadczenie prokuratora generalnego

Blanche oświadczył, że Dhillon przez ostatnie 18 miesięcy kierowała Wydziałem Praw Obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości USA. Według niego broniła swobód obywatelskich Amerykanów i zapewniała egzekwowanie prawa „bez strachu i uprzedzeń”. Prokurator generalny podziękował jej za służbę publiczną i życzył powodzenia w dalszej działalności.

Jak zauważa gazeta, Dhillon stała się jedną z pierwszych ważnych nominowanych przez prezydenta Donalda Trumpa osób, które opuściły Departament Sprawiedliwości. Jej rezygnacja była również pierwszym ważnym odejściem przedstawicielki administracji po porażce Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych.

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Praca Wydziału Praw Obywatelskich

Tradycyjnie jednostka ta zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji, ochroną dostępu do głosowania oraz nadzorem nad departamentami policji, wobec których stwierdzono systematyczne stosowanie nadmiernej siły.

Krytycy twierdzili, że pod kierownictwem Dhillon praca wydziału zmieniła swój kierunek. Stacey Young, szefowa Justice Connection, grupy byłych pracowników Departamentu Sprawiedliwości, nazwała Dhillon najbardziej destrukcyjną, najbardziej bezprawną i pełną nienawiści szefową Wydziału Praw Obywatelskich w historii resortu. Jest to ocena przedstawicielki organizacji.

W przededniu wyborów śródokresowych Dhillon wysyłała listy do urzędników wyborczych z ostrzeżeniem o możliwym ściganiu za administrowanie wyborami, w szczególności gdyby obywatele spoza USA mogli głosować. W czasie jej kierownictwa resort zawiesił także szereg ugód sądowych zawartych za administracji Joego Bidena, a wydział rozpoczął kontrole uniwersytetów w związku z twierdzeniami o dyskryminacji białych i azjatyckich studentów.

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