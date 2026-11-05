В США помощница генерального прокурора по гражданским правам Хармет Диллон подала в отставку. Генеральный прокурор Тодд Бланш сообщил, что принял ее заявление. Об этом сообщает The Hill.

Заявление генпрокурора

Бланш заявил, что Диллон на протяжении последних 18 месяцев возглавляла Отдел гражданских прав Министерства юстиции США. По его словам, она защищала гражданские свободы американцев и обеспечивала соблюдение законов «без страха и предубеждений». Генпрокурор поблагодарил ее за государственную службу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Как отмечает издание, Диллон стала одной из первых крупных назначенцев президента Дональда Трампа, покинувших Министерство юстиции. Ее отставка также стала первым крупным уходом представительницы администрации после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

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Работа Отдела гражданских прав

Традиционно это подразделение занимается противодействием дискриминации, защитой доступа к голосованию и надзором за полицейскими ведомствами, в отношении которых установлено систематическое применение чрезмерной силы.

Критики утверждали, что при руководстве Диллон работа отдела изменила свое направление. Глава Justice Connection, группы бывших сотрудников Минюста, Стейси Янг назвала Диллон самой разрушительной, наиболее беззаконной и ненавистной главой Отдела гражданских прав в истории Минюста. Это оценка представительницы организации.

Накануне промежуточных выборов Диллон направляла письма избирательным должностным лицам с предупреждением о возможном преследовании за администрирование выборов, в частности если неграждане США смогут проголосовать. Во время ее руководства ведомство также приостановило ряд судебных соглашений, заключенных при администрации Джо Байдена, а отдел начал проверки университетов из-за утверждений о дискриминации белых и азиатских студентов.

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