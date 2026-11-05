Помічниця генпрокурора США Діллон подала у відставку — The Hill

У США помічниця генерального прокурора з питань цивільних прав Гарміт Діллон подала у відставку. Генеральний прокурор Тодд Бланш повідомив, що прийняв її заяву. Про це повідомляє The Hill.

Заява генпрокурора

Бланш заявив, що Діллон упродовж останніх 18 місяців очолювала Відділ цивільних прав Міністерства юстиції США. За його словами, вона захищала громадянські свободи американців і забезпечувала виконання законів «без страху чи упереджень». Генпрокурор подякував їй за державну службу та побажав успіхів у подальшій діяльності.

Як зазначає видання, Діллон стала однією з перших великих призначенців президента Дональда Трампа, які залишили Міністерство юстиції. Її відставка також стала першим великим виходом представниці адміністрації після поразки Республіканської партії на проміжних виборах.

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Робота Відділу цивільних прав

Традиційно цей підрозділ займається протидією дискримінації, захистом доступу до голосування та наглядом за поліцейськими відомствами, щодо яких встановлено систематичне застосування надмірної сили.

Критики стверджували, що за керівництва Діллон робота відділу змінила свій напрям. Очільниця групи колишніх співробітників Мін'юсту Justice Connection Стейсі Янг назвала Діллон найруйнівнішою, найбільш беззаконною та ненависною керівницею Відділу цивільних прав в історії Мін'юсту. Це є оцінкою представниці організації.

Напередодні проміжних виборів Діллон надсилала листи виборчим посадовцям із попередженням про можливе переслідування через адміністрування виборів, зокрема якщо негромадяни США зможуть проголосувати. За час її керівництва відомство також призупинило низку судових угод, укладених за адміністрації Джо Байдена, а відділ почав перевірки університетів через твердження про дискримінацію білих та азійських студентів.

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