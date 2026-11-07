Міністр торгівлі Аказава звинуватив X у помилках перекладу — Dawn

У Токіо міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Аказава заявив, що функція автоматичного перекладу в соцмережі X тричі неправильно передавала імена посадовців, з якими він проводив зустрічі. За його словами, одна з таких помилок могла створити дипломатичну незручність у відносинах із Бангладеш.

Помилка з прем'єр-міністром Бангладеш

Як повідомляє Dawn, 28 жовтня Аказава опублікував японською мовою допис із фотографіями після зустрічі з прем'єр-міністром Бангладеш Таріком Рахманом, який відвідав Японію. Однак автоматично перекладена англійська версія допису містила ім'я колишньої прем'єр-міністерки Шейх Хасіни.

Хасіна живе у вигнанні в Індії після повстання 2024 року. Аказава наголосив журналістам, що знає, хто є чинним главою уряду Бангладеш, і назвав ситуацію серйозною через можливе враження, ніби японський міністр не знає імені бангладеського прем'єра.

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Ще дві неточності

Міністр також розповів про помилку в дописі щодо онлайн-зустрічі з міністром нафти Кувейту Тареком аль-Румі. Автоматичний переклад повідомив, що він спілкувався з міністром енергетики Катару.

Крім того, за словами Аказави, у перекладеному дописі про зустріч із міністром торгівлі США Говардом Латніком також було неправильно вказано ім'я посадовця. «Я зіткнувся з цим тричі», — сказав японський міністр, закликавши X виправити інструмент перекладу.

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