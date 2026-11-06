Krajowy Zespół Reagowania na Incydenty Cybernetyczne NCERT ostrzegł przed coraz aktywniejszym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji, zautomatyzowanych botów, botnetów i narzędzi agentowych do ataków wykorzystujących dane uwierzytelniające oraz skoordynowanych cyberataków. Urząd zalecił zwrócenie szczególnej uwagi na instytucje finansowe i obiekty infrastruktury krytycznej, podaje Dawn.

W zaleceniach z 5 listopada NCERT wskazał, że takie narzędzia mogą umożliwić atakującym i zorganizowanym grupom cyberprzestępczym zwiększanie skali, szybkości i złożoności operacji. AI i automatyzacja mogą być wykorzystywane do rozpoznania, wyszukiwania podatności, ataków wykorzystujących dane uwierzytelniające oraz uruchamiania skoordynowanych cyberataków.

Ryzyka dla banków

Banki mogą stać się celem ataków na podstawowe systemy bankowe, platformy bankowości cyfrowej, systemy płatnicze i aplikacje klienckie. Wśród możliwych scenariuszy NCERT wymienił zakłócenia działania usług online, zautomatyzowane ataki wykorzystujące dane uwierzytelniające oraz manipulacje wyświetlanymi saldami rachunków.

Oznakami potencjalnego ataku w sektorze finansowym mogą być częste zautomatyzowane próby logowania, powtarzające się błędy uwierzytelniania, nietypowe żądania przez interfejsy programowania aplikacji API, nietypowe operacje, rozbieżności między zapisami podstawowego systemu bankowego a wyświetlanym saldem, a także nieuprawniony dostęp do płatności.

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Podatność infrastruktury

W przypadku infrastruktury krytycznej zagrożenia stwarzają zewnętrzni dostawcy usług, podłączone urządzenia internetu rzeczy, podatności przemysłowych systemów sterowania oraz niezabezpieczony zdalny dostęp. Może to dotyczyć obiektów naftowych i gazowych, zaopatrzenia w wodę, wytwarzania energii elektrycznej i sieci jej dystrybucji, produkcji, transportu oraz innych ważnych usług.

NCERT wskazał na niedawne cyberataki na lodówki i zamrażarki w supermarketach w Europie jako przykład fizycznych i komercyjnych skutków ataków na podłączone systemy operacyjne. Jednocześnie zespół podkreślił, że wykorzystanie AI w tych incydentach nie zostało potwierdzone.

Instytucjom finansowym zaleca się sprawdzenie ochrony podstawowych systemów bankowych, API, integracji z usługami zewnętrznymi, bramek płatniczych i aplikacji cyfrowych, stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz monitorowanie aktywności botów. Operatorom usług komunalnych zalecono ograniczenie bezpośredniego dostępu z internetu i połączeń zdalnych, segmentację sieci technologii operacyjnych i informacyjnych, aktualizowanie systemów oraz utrzymywanie procedur zapasowych dla krytycznych procesów.

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