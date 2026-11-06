NCERT警告银行和基础设施运营商防范AI网络攻击——Dawn

国家网络事件响应团队NCERT警告称，人工智能、自动化机器人、僵尸网络和智能体工具正被更积极地用于凭证攻击和协同网络攻击。该机构建议特别关注金融机构和关键基础设施设施，Dawn报道。

NCERT在11月5日的建议中指出，此类工具可能使攻击者和有组织的网络犯罪团伙扩大行动的规模、速度和复杂性。人工智能和自动化可被用于侦察、发现漏洞、凭证攻击以及发起协同网络攻击。

银行面临的风险

银行可能成为针对核心银行系统、数字银行平台、支付系统和客户应用程序的攻击目标。NCERT列举的可能情景包括在线服务中断、自动化凭证攻击以及对账户显示余额的操纵。

金融行业潜在攻击的迹象可能包括频繁的自动化登录尝试、反复出现的身份验证失败、通过应用程序编程接口API发出的异常请求、非典型交易、核心银行系统记录与显示余额之间存在差异，以及未经授权访问支付功能。

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基础设施的脆弱性

对于关键基础设施而言，第三方服务供应商、联网的物联网设备、工业控制系统漏洞以及未受保护的远程访问都会带来风险。这可能涉及油气设施、供水、发电和配电网、制造业、运输业及其他重要服务。

NCERT将近期发生在欧洲超市冰箱和冷冻柜上的网络攻击列为攻击联网运营系统造成物理和商业后果的例子。同时，该团队强调，尚未证实这些事件中使用了人工智能。

建议金融机构检查核心银行系统、API、与第三方服务的集成、支付网关和数字应用程序的防护情况，使用多因素身份验证并监控机器人活动。建议公用事业运营商限制直接互联网访问和远程连接，对运营技术和信息技术网络进行分段，更新系统，并为关键流程保留备用程序。

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