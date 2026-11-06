Национальная команда реагирования на киберинциденты NCERT предупредила о более активном использовании искусственного интеллекта, автоматизированных ботов, ботнетов и агентных инструментов для атак с использованием учетных данных и скоординированных кибератак. Ведомство посоветовало уделить особое внимание финансовым учреждениям и объектам критической инфраструктуры, сообщает Dawn.

В рекомендациях от 5 ноября NCERT указала, что такие инструменты могут позволить злоумышленникам и организованным киберпреступным группам увеличивать масштаб, скорость и сложность операций. ИИ и автоматизация могут применяться для разведки, поиска уязвимостей, атак с использованием учетных данных и запуска скоординированных кибератак.

Риски для банков

Банки могут стать целью атак на основные банковские системы, платформы цифрового банкинга, платежные системы и клиентские приложения. Среди возможных сценариев NCERT назвала нарушение работы онлайн-сервисов, автоматизированные атаки с использованием учетных данных и манипуляции с отображаемыми остатками на счетах.

Признаками потенциальной атаки для финансового сектора могут быть частые автоматизированные попытки входа, повторные ошибки аутентификации, необычные запросы через программные интерфейсы API, нетипичные операции, расхождения между записями основной банковской системы и отображаемым балансом, а также несанкционированный доступ к платежам.

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Уязвимость инфраструктуры

Для критической инфраструктуры риски создают сторонние поставщики услуг, подключенные устройства интернета вещей, уязвимости промышленных систем управления и незащищенный удаленный доступ. Это может касаться нефтегазовых объектов, водоснабжения, генерации электроэнергии и распределительных электросетей, производства, транспорта и других важных сервисов.

NCERT указала на недавние кибератаки на холодильники и морозильные камеры супермаркетов в Европе как на пример физических и коммерческих последствий атак на подключенные операционные системы. При этом команда подчеркнула, что применение ИИ в этих инцидентах не подтверждено.

Финансовым учреждениям советуют проверить защиту основных банковских систем, API, интеграций со сторонними сервисами, платежных шлюзов и цифровых приложений, использовать многофакторную аутентификацию и контролировать активность ботов. Операторам коммунальных услуг рекомендовали ограничить прямой доступ из интернета и удаленные подключения, сегментировать сети операционных и информационных технологий, обновлять системы и поддерживать резервные процедуры для критических процессов.

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