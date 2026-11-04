W Australii sprzedawano ekologiczne daktyle uprawiane w izraelskich osiedlach na okupowanym Zachodnim Brzegu, oznaczone jako „produkty Izraela”. Organizacja prawnicza zajmująca się prawami człowieka Global Echo przeanalizowała dokumenty handlowe, dane rządu Izraela oraz Australijskiego Biura Statystycznego, informuje The Guardian.

Dane dotyczące dostaw

Według Global Echo od sierpnia 2018 roku do sierpnia 2026 roku z Izraela do Australii trafiły 132 partie towarów rolnych. W 85 z nich, czyli w 64%, znajdowały się produkty z osiedli. Łączna wartość ekologicznych daktyli uprawianych tam i dostarczonych do Australii w tym okresie wyniosła co najmniej 5 mln dolarów amerykańskich, czyli 7,2 mln dolarów australijskich.

W nowszym okresie udział takich towarów wzrósł: od stycznia 2025 roku do sierpnia 2026 roku produkty z osiedli znalazły się w 20 z 24 przeanalizowanych dostaw daktyli. Wśród osiedli, w których uprawiano daktyle na rynek australijski, Global Echo wymieniła Netiw ha-Gadud, Bejt ha-Arawa, Arwot Jerycho, Hamra, Tomer, Mechora i Na'aran.

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Zasady oznakowania i stanowisko Australii

Izraelskie prawo zobowiązuje do oznaczania eksportu z osiedli jako produktów Izraela, jeśli towar nie jest dostarczany do kraju, w którym takie oznakowanie jest zakazane. W Australii nie ma prawa zakazującego importu towarów z terytoriów osiedli ani wymogu wskazywania na etykiecie, że produkty pochodzą z okupowanej ziemi.

Izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Australijska minister spraw zagranicznych Penny Wong oświadczyła we wrześniu w Senacie, że rząd nie wprowadza ogólnego zakazu importu towarów z osiedli z powodu obaw dotyczących jego wdrożenia i możliwych niezamierzonych konsekwencji dla australijskich przedsiębiorstw.

Przedstawiciel australijskiego Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu powiedział gazecie, że kraj pracuje nad dalszymi ukierunkowanymi środkami wraz z partnerami międzynarodowymi, aby przeciwdziałać nielegalnym osiedlom i przemocy ze strony osadników. Ambasada Izraela w Canberze nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

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