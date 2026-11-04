В Австралии продавали органические финики, выращенные в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу, с маркировкой «продукция Израиля». Правозащитная юридическая организация Global Echo проанализировала торговые документы, данные правительства Израиля и Австралийского бюро статистики, сообщает The Guardian.

Данные о поставках

По данным Global Echo, с августа 2018 года по август 2026 года из Израиля в Австралию поступили 132 сельскохозяйственные партии товаров. В 85 из них, или 64%, была продукция из поселений. Общая стоимость органических фиников, выращенных там и поставленных в Австралию за этот период, составила не менее 5 млн долларов США, или 7,2 млн австралийских долларов.

В более поздний период доля таких товаров выросла: с января 2025 года по август 2026 года продукция из поселений была в 20 из 24 проанализированных поставок фиников. Среди поселений, где выращивали финики для австралийского рынка, Global Echo назвала Нетив-ха-Гадуд, Бейт-ха-Арава, Арвот-Йерихон, Хамру, Томер, Мехору и Нааран.

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Правила маркировки и позиция Австралии

Израильское законодательство обязывает маркировать экспорт из поселений как продукцию Израиля, если товар не поставляется в страну, где такая маркировка запрещена. В Австралии нет закона, запрещающего импорт товаров с территорий поселений, а также нет требования указывать на этикетке, что продукция происходит с оккупированной земли.

Израильские поселения на Западном берегу являются незаконными по международному праву. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в сентябре заявляла в Сенате, что правительство не вводит общий запрет на ввоз товаров из поселений из-за опасений относительно его реализации и возможных непреднамеренных последствий для австралийского бизнеса.

Представитель австралийского Министерства иностранных дел и торговли сообщил изданию, что страна работает над дальнейшими целевыми мерами совместно с международными партнёрами, чтобы противодействовать незаконным поселениям и насилию со стороны поселенцев. Посольство Израиля в Канберре не ответило на запрос о комментарии.

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