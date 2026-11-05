Правительство Непала в среду сняло с должности генерального инспектора полиции Дана Бахадура Карки и сразу назначило его специальным советником премьер-министра по вопросам безопасности. Новым главой полиции Непала стал Манодж КС, который до этого занимал третье место в полицейской иерархии.

Как сообщает Kathmandu Post, кабинет министров собрался на внеочередное заседание менее чем через сутки после регулярного совещания. Министр внутренних дел Судан Гурунг лично вручил Маноджу КС знаки различия главы полиции, хотя обычно это делает секретарь Министерства внутренних дел.

Должность советника при правительстве

Пресс-секретарь правительства и министр образования Сасмита Покхарел заявила, что в Офисе премьер-министра и Совете министров была создана должность уровня генерального инспектора полиции. По ее словам, она должна обеспечивать премьер-министра консультациями и рекомендациями для укрепления мира и безопасности в стране.

В то же время правительство не предоставило четкого объяснения отстранения Карки. Покхарел сказала, что решение приняли на основании рекомендаций правящей партии. Однако представитель Rastriya Swatantra Party Джагадиш Харел опроверг, что партия требовала отстранить или назначить конкретного человека.

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Спор вокруг расследования

Напряженность между Карки и секретариатом премьер-министра Балендры Шаха усилилась на фоне дела Инама Сапкоты, которого содержат под стражей по обвинениям, связанным с отмыванием денег и банковскими правонарушениями. Осведомленные о ходе событий чиновники связывали решение в отношении главы полиции с утечкой данных о предполагаемых связях Сапкоты с политическим советником премьера Кумаром Бьянджанкаром, известным как Бен.

По данным издания, проверка телефона Сапкоты якобы выявила переписку с Карки и сведения об одной их встрече. Сам Карки отрицал любые ненадлежащие связи с фиксером. Представитель, близкий к Карки, утверждал, что встреча была обычной и дальнейших контактов не было.

Карки, которому оставалось 17 месяцев срока полномочий, готовится оспорить решение правительства в Верховном суде. Издание отмечает, что суд ранее признавал произвольное отстранение главы полиции противоречащим принципу верховенства права.

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