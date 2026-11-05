Rząd Nepalu w środę odwołał ze stanowiska generalnego inspektora policji Dana Bahadura Karkiego i natychmiast mianował go specjalnym doradcą premiera ds. bezpieczeństwa. Nowym szefem policji Nepalu został Manoj KC, który wcześniej zajmował trzecie miejsce w hierarchii policyjnej.

Jak podaje Kathmandu Post, gabinet zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu niespełna dobę po regularnym posiedzeniu. Minister spraw wewnętrznych Sudan Gurung osobiście wręczył Manojowi KC insygnia szefa policji, choć zazwyczaj robi to sekretarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Stanowisko doradcy przy rządzie

Rzeczniczka rządu i minister edukacji Sasmita Pokharel oświadczyła, że w Biurze Premiera i Radzie Ministrów utworzono stanowisko na poziomie generalnego inspektora policji. Według niej ma ono zapewniać premierowi konsultacje i rekomendacje służące wzmocnieniu pokoju i bezpieczeństwa w kraju.

Jednocześnie rząd nie przedstawił jasnego wyjaśnienia odwołania Karkiego. Pokharel powiedziała, że decyzję podjęto na podstawie rekomendacji partii rządzącej. Jednak Jagadish Kharel, przedstawiciel Rastriya Swatantra Party, zaprzeczył, jakoby partia domagała się odwołania lub powołania konkretnej osoby.

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Spór wokół śledztwa

Napięcia między Karkim a sekretariatem premiera Balendry Shaha nasiliły się w związku ze sprawą Inama Sapkoty, który jest przetrzymywany w areszcie pod zarzutami związanymi z praniem pieniędzy i przestępstwami bankowymi. Urzędnicy znający przebieg wydarzeń wiązali decyzję dotyczącą szefa policji z wyciekiem danych o rzekomych powiązaniach Sapkoty z doradcą politycznym premiera Kumarem Byanjankarem, znanym jako Ben.

Według publikacji sprawdzenie telefonu Sapkoty miało ujawnić korespondencję z Karkim oraz informacje o jednym ich spotkaniu. Sam Karki zaprzeczał jakimkolwiek niewłaściwym związkom z fixerem. Przedstawiciel bliski Karkiemu twierdził, że spotkanie było zwyczajne i nie doszło do dalszych kontaktów.

Karki, któremu pozostało 17 miesięcy kadencji, przygotowuje się do zaskarżenia decyzji rządu w Sądzie Najwyższym. Publikacja wskazuje, że sąd wcześniej uznawał arbitralne odwołanie szefa policji za sprzeczne z zasadą rządów prawa.

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