尼泊尔政府周三解除警察总监丹·巴哈杜尔·卡尔基的职务，并立即任命他为总理安全事务特别顾问。此前在警察体系中排名第三的马诺杰·KC成为尼泊尔警察的新任负责人。

据《加德满都邮报》报道，内阁在例行会议结束不到一天后召开了特别会议。内政部长苏丹·古隆亲自向马诺杰·KC授予警察总长徽章，尽管通常由内政部秘书执行这一程序。

政府内的顾问职位

政府发言人兼教育部长萨斯米塔·波卡雷尔表示，总理办公室和部长会议已设立一个警察总监级别的职位。她说，该职位旨在为总理提供咨询和建议，以加强该国的和平与安全。

与此同时，政府未对解除卡尔基职务给出明确解释。波卡雷尔称，该决定是根据执政党的建议作出的。然而，Rastriya Swatantra Party代表贾加迪什·卡雷尔否认该党要求撤换或任命任何特定人士。

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围绕调查的争议

在伊纳姆·萨普科塔案件的背景下，卡尔基与总理巴伦德拉·沙阿秘书处之间的紧张关系加剧。萨普科塔因与洗钱和银行违法行为有关的指控而被羁押。熟悉事态进展的官员将有关警察总长的决定与数据泄露联系起来，泄露的信息涉及萨普科塔与总理政治顾问库马尔·比扬詹卡尔——人称本——之间的涉嫌关联。

据该报报道，对萨普科塔手机的检查据称发现了他与卡尔基的通信记录，以及两人一次会面的信息。卡尔基本人否认与这名掮客存在任何不当关系。一名与卡尔基关系密切的代表称，这次会面很普通，之后没有进一步接触。

卡尔基的任期还剩17个月，他正准备向最高法院挑战政府的决定。该报指出，法院此前曾认定，任意解除警察总长职务违反法治原则。

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