Суд в Кении в пятницу приговорил лидера религиозной секты Пола Маккензи к 200 годам лишения свободы за убийства 190 детей и одного взрослого. Как сообщает Deutsche Welle, приговор был вынесен после судебного процесса, состоявшегося после обнаружения сотен тел в лесу.

191 эпизод убийства

Маккензи, называвший себя пастором, в октябре был признан виновным по 191 эпизоду убийства. Приговор касается смертей одного взрослого и 190 детей.

Он был многолетним руководителем апокалиптического христианского культа Good News International Church. По данным издания, Маккензи приказывал членам секты морить себя голодом до смерти в рамках своих апокалиптических религиозных убеждений.

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Тела в лесу Шакахола

Обвинения против Маккензи касались 191 смерти, однако в лесу нашли около 400 тел. Эти события стали известны как массовое убийство в лесу Шакахола. Его церковь действовала с 2003 года.

Маккензи мог быть приговорен к смертной казни, которая формально сохраняется в законодательстве Кении. В то же время в стране не проводили казни с 1987 года.

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