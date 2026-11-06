У Кенії лідера секти засудили до 200 років — Deutsche Welle

Суд у Кенії у п’ятницю засудив лідера релігійної секти Пола Маккензі до 200 років ув’язнення за вбивства 190 дітей та одного дорослого. Як повідомляє Deutsche Welle, вирок винесли після судового процесу, що відбувся після виявлення сотень тіл у лісі.

191 епізод убивства

Маккензі, який називав себе пастором, у жовтні визнали винним за 191 епізодом убивства. Вирок стосується смертей одного дорослого та 190 дітей.

Він був багаторічним керівником апокаліптичного християнського культу Good News International Church. За даними видання, Маккензі наказував членам секти морити себе голодом до смерті в межах своїх апокаліптичних релігійних переконань.

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Тіла в лісі Шакахола

Обвинувачення проти Маккензі стосувалися 191 смерті, однак у лісі знайшли близько 400 тіл. Ці події стали відомі як масове вбивство в лісі Шакахола. Його церква діяла з 2003 року.

Маккензі міг бути засуджений до смертної кари, яка формально зберігається в законодавстві Кенії. Водночас у країні не здійснювали страт із 1987 року.

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