Sąd w Kenii w piątek skazał przywódcę sekty religijnej Paula Mackenzie na 200 lat więzienia za zabójstwa 190 dzieci i jednej osoby dorosłej. Jak informuje Deutsche Welle, wyrok zapadł po procesie, który odbył się po odkryciu setek ciał w lesie.

191 zarzutów zabójstwa

Mackenzie, który nazywał siebie pastorem, został w październiku uznany za winnego w 191 przypadkach zabójstwa. Wyrok dotyczy śmierci jednej osoby dorosłej i 190 dzieci.

Przez wiele lat był przywódcą apokaliptycznego chrześcijańskiego kultu Good News International Church. Według publikacji Mackenzie nakazywał członkom sekty zagłodzić się na śmierć w ramach swoich apokaliptycznych przekonań religijnych.

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Ciała w lesie Shakahola

Zarzuty wobec Mackenzie dotyczyły 191 zgonów, jednak w lesie znaleziono około 400 ciał. Wydarzenia te stały się znane jako masowe zabójstwo w lesie Shakahola. Jego kościół działał od 2003 roku.

Mackenzie mógł zostać skazany na karę śmierci, która formalnie pozostaje w ustawodawstwie Kenii. Jednocześnie w kraju nie przeprowadzono egzekucji od 1987 roku.

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