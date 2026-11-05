波兰中央反腐败局（CBA）已向基金与区域政策部国务秘书雅采克·卡尔诺夫斯基询问，在制定住房合作社法案期间是否存在可能的游说活动。Interia报道。

CBA索取了哪些资料

在10月28日的信函中，CBA要求提供有关基金与区域政策部长于2026年7月16日就住房合作社法案草案所持立场的准备信息。该局尤其关注部内哪些结构单位参与准备了这一立场。

CBA还要求提供自2025年12月4日起与该部门联系过的、对该法案感兴趣的实体名单。该请求涉及正式和非正式会面、会面日期及参与者，以及如有编制的记录或会议纪要。该局还单独要求提供此类实体发送给该部的通信副本。

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前部长的回应

前基金与区域政策部长卡塔日娜·佩乌琴斯卡-纳文奇公布了CBA信函的照片，并表示该请求在她辞职后不到两周便出现。她认为，该局的行动可能是试图寻找针对她的损害性材料。

10月22日，佩乌琴斯卡-纳文奇宣布已提交辞呈。次日，扬·希什科辞去基金与区域政策部副部长职务。随后，“波兰2050”党理事会决定开除佩乌琴斯卡-纳文奇，称她的行为损害了该党利益，并且违背了该党法定机构的决定。

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