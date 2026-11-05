美国国税局（IRS）将2027年联邦遗产和赠与税的基本免税额度设定为每人1548万美元。2026年，该额度为1500万美元。

据CNBC报道，该免税额度适用于个人在生前及去世后进行的免税财产转移。同时，美国各州的遗产税或继承税门槛可能更低。

2027年指数调整

IRS还更新了2027年的数十项其他税收参数。具体而言，调整涉及联邦所得税税级、资本利得税税级，以及低收入劳动者获得税收抵免的资格。

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这些调整考虑了通货膨胀因素，背景是美国人的住房、食品、汽油及其他日常开支不断上涨。

缴纳该税的家庭数量

根据现行法律，联邦遗产税仅涉及少数家庭。智库税收政策中心（Tax Policy Center）估计，2026年将提交约6890份联邦遗产税申报表，其中约3900份将需要缴税。

CNBC称，国会通过的一项调整将遗产和赠与税免税额度提高至每人1500万美元。如果没有这一决定，2025年后该门槛原本将回到2017年的水平，即500万美元，并根据通货膨胀进行调整。

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