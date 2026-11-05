Налоговая служба США (IRS) установила на 2027 год базовое освобождение от федерального налога на наследство и подарки на уровне $15,48 млн на одного человека. В 2026 году этот показатель составляет $15 млн.

Как сообщает CNBC, освобождение применяется к безналоговой передаче имущества как при жизни человека, так и после его смерти. При этом в штатах США могут действовать более низкие пороги для налогов на наследство или наследование.

Индексация на 2027 год

IRS также обновила десятки других налоговых параметров на 2027 год. В частности, изменения касаются федеральных категорий подоходного налога, категорий налогообложения прироста капитала и права на получение налогового кредита для работников с низкими доходами.

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Корректировки проведены с учетом инфляции на фоне роста для американцев стоимости жилья, продуктов питания, бензина и других повседневных расходов.

Сколько семей платят налог

Согласно действующему законодательству, федеральный налог на наследство касается немногих семей. По оценке аналитического центра Tax Policy Center, в 2026 году будет подано около 6 890 деклараций по федеральному налогу на наследство, из которых примерно 3 900 будут налогооблагаемыми.

По данным CNBC, изменение, принятое Конгрессом, повысило освобождение от налогов на наследство и подарки до $15 млн на человека. Без этого решения порог после 2025 года должен был вернуться к уровню 2017 года — $5 млн с поправкой на инфляцию.

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