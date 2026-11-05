Amerykańska Służba Podatkowa (IRS) ustaliła na 2027 rok podstawowe zwolnienie z federalnego podatku od spadków i darowizn na poziomie 15,48 mln dolarów na osobę. W 2026 roku wskaźnik ten wynosi 15 mln dolarów.

Jak informuje CNBC, zwolnienie ma zastosowanie do nieopodatkowanego przekazywania majątku zarówno za życia danej osoby, jak i po jej śmierci. Jednocześnie w stanach USA mogą obowiązywać niższe progi podatków od spadków lub dziedziczenia.

Indeksacja na 2027 rok

IRS zaktualizowała również dziesiątki innych parametrów podatkowych na 2027 rok. W szczególności zmiany dotyczą federalnych progów podatku dochodowego, progów opodatkowania zysków kapitałowych oraz uprawnień do ulgi podatkowej dla pracowników o niskich dochodach.

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Korekty przeprowadzono z uwzględnieniem inflacji w obliczu rosnących dla Amerykanów kosztów mieszkań, żywności, benzyny i innych codziennych wydatków.

Ile rodzin płaci podatek

Zgodnie z obowiązującym prawem federalny podatek od spadków dotyczy niewielu rodzin. Według szacunków ośrodka analitycznego Tax Policy Center w 2026 roku zostanie złożonych około 6 890 deklaracji federalnego podatku od spadków, z których około 3 900 będzie podlegać opodatkowaniu.

Według CNBC zmiana przyjęta przez Kongres podniosła zwolnienie z podatków od spadków i darowizn do 15 mln dolarów na osobę. Bez tej decyzji próg po 2025 roku miał powrócić do poziomu z 2017 roku — 5 mln dolarów z korektą o inflację.

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