W Australii mężczyzna wniósł pozew do Sądu Najwyższego stanu Wiktoria przeciwko byłym zawodnikom Australijskiej Ligi Futbolowej Dionowi Prestii i Stevenowi Mayowi. Pozew dotyczy domniemanej bójki, do której doszło 26 grudnia 2024 roku w nadmorskim mieście Sorrento na półwyspie Mornington. Poinformowało o tym ABC News.

Pozew o odszkodowanie za obrażenia

Powód twierdzi, że został zaatakowany, i domaga się odszkodowania za obrażenia. Według ABC wśród dochodzonych szkód mogą znaleźć się koszty leczenia. Nazwisko mężczyzny zostało utajnione przez sąd, a dokumenty zawierające dokładne szczegóły pozwu nie zostały jeszcze upublicznione.

Podczas piątkowego posiedzenia proceduralnego w Sądzie Najwyższym prawnicy potwierdzili, że do sprawy cywilnej, obok Prestii i Maya, zostaną dodani jeszcze dwaj pozwani. Według ABC rozpatrzenie pozwu cywilnego prawdopodobnie nie rozpocznie się przed zakończeniem postępowań karnych.

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Wcześniejsze zarzuty

Prestii i Mayowi wcześniej postawiono zarzuty w związku z domniemaną uliczną sprzeczką z inną grupą osób w Sorrento. Zarzuty te wycofano w maju 2026 roku. Prestii zarzucono nieostrożne spowodowanie poważnych obrażeń oraz udział w bójce, a Mayowi — udział w bójce.

Po incydencie dwóch mężczyzn trafiło do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Obaj sportowcy wcześniej stanowczo zaprzeczali udziałowi w domniemanym incydencie.

Dion Prestia rozegrał 254 mecze dla Richmond i Gold Coast oraz trzykrotnie zdobył mistrzostwo AFL. Steven May rozegrał 251 meczów dla Melbourne i Gold Coast i był członkiem zespołu Melbourne, który zdobył mistrzostwo w 2021 roku.

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