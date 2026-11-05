W Polsce Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zwróciło się do sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Karnowskiego z zapytaniem dotyczącym możliwego lobbingu podczas przygotowywania projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Informuje o tym Interia.

Jakie dane zażądało CBA

W piśmie z 28 października CBA poprosiło o przekazanie informacji dotyczących przygotowania stanowiska ministra funduszy i polityki regionalnej z 16 lipca 2026 roku w sprawie projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Biuro interesuje się w szczególności tym, które komórki organizacyjne ministerstwa przygotowywały to stanowisko.

CBA zażądało także wykazu podmiotów zainteresowanych projektem ustawy, które kontaktowały się z resortem od 4 grudnia 2025 roku. Zapytanie dotyczy oficjalnych i nieformalnych spotkań, ich dat i uczestników, a także notatek lub protokołów, jeśli je sporządzono. Osobno biuro poprosiło o kopie korespondencji, którą takie podmioty kierowały do ministerstwa.

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Reakcja byłej minister

Była minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała zdjęcie pisma CBA i oświadczyła, że zapytanie pojawiło się mniej niż dwa tygodnie po jej rezygnacji. Zasugerowała, że działania biura mogą być próbą znalezienia na nią kompromitujących materiałów.

Pełczyńska-Nałęcz 22 października poinformowała o złożeniu rezygnacji. Następnego dnia ze stanowiska wiceministra funduszy i polityki regionalnej odszedł Jan Szyszko. Później zarząd partii Polska 2050 podjął decyzję o wykluczeniu Pełczyńskiej-Nałęcz, wskazując na jej działania na szkodę partii i wbrew decyzjom jej organów statutowych.

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