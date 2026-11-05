В Польше Центральное антикоррупционное бюро (CBA) обратилось к государственному секретарю Министерства фондов и региональной политики Яцеку Карновскому с запросом о возможном лоббизме при подготовке законопроекта о жилищных кооперативах. Об этом сообщает Interia.

Какие данные запросило CBA

В письме от 28 октября CBA попросило предоставить информацию о подготовке позиции министра фондов и региональной политики от 16 июля 2026 года по проекту закона о жилищных кооперативах. Бюро, в частности, интересуется, какие структурные подразделения министерства готовили эту позицию.

Также CBA запросило перечень заинтересованных в законопроекте субъектов, которые контактировали с ведомством с 4 декабря 2025 года. В запросе речь идет об официальных и неформальных встречах, их датах, участниках, а также о заметках или протоколах, если они составлялись. Отдельно бюро попросило предоставить копии переписки, которую такие субъекты направляли в министерство.

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Реакция бывшей министра

Бывшая министр фондов и региональной политики Катажина Пелчиньская-Наленч опубликовала фотографию письма CBA и заявила, что запрос появился менее чем через две недели после ее отставки. Она предположила, что действия бюро могут быть попыткой найти на нее компрометирующие материалы.

22 октября Пелчиньская-Наленч сообщила о подаче заявления об отставке. На следующий день с должности заместителя министра фондов и региональной политики ушел Ян Шишко. Позднее правление партии «Польша 2050» приняло решение исключить Пелчиньскую-Наленч, заявив о ее действиях во вред партии и вопреки решениям ее уставных органов.

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