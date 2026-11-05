10月28日，亚美尼亚议会批准了“特朗普国际和平与繁荣路线”（TRIPP）协议。这一由美国支持的交通项目旨在经由亚美尼亚南部、靠近伊朗边境的地区，将阿塞拜疆本土与其纳希切万飞地连接起来。63名议员投票赞成该协议，32人反对。正如《耶路撒冷邮报》报道，一些亚美尼亚反对派评论人士和亲俄政治人物散布了有关该项目据称受到犹太人或以色列秘密控制的说法。

11月5日，亚美尼亚政府提议于11月12日举行议会特别会议。会议计划审议旨在成立一家负责实施该项目的亚美尼亚—美国合资公司的立法。

批评者的言论

亚美尼亚前总理霍斯罗夫·阿鲁秋尼扬在接受168TV采访时称TRIPP为“犹太项目”。他声称，对赞格祖尔走廊的重新命名据称并未改变其实质，而该倡议的真正目标是在休尼克省建立外国经济影响力，并随后建立军事影响力。

政治分析人士阿图尔·哈奇基扬也声称，该项目背后据称是与以色列游说团体以及美国总统唐纳德·特朗普身边人士有关联的人。他将该倡议与贾里德·库什纳联系起来，并推测梅格里地区的控制权可能转移至与以色列和阿塞拜疆有关联的利益方手中。已公布的协议文本并未证实这些说法。

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协议条款及与莫斯科的关系

协议规定，在亚美尼亚注册的项目开发公司中，美方将持有74%的股份，亚美尼亚方面持有26%。美国股东必须完全由美国国际开发金融公司这一政府机构所有。该公司将拥有广泛的商业权力，包括选择承包商和运营商，但文件另行确认亚美尼亚对项目所在地拥有主权和管辖权。

批评者还援引了以色列与阿塞拜疆之间的防务联系。以色列Elbit Systems确认了一份价值2.35亿美元的合同，但未透露客户名称；不过，以色列媒体指出客户为阿塞拜疆。文章强调，这一防务联系并不是有关TRIPP受到秘密控制说法的证据。

在讨论的背景下，埃里温与莫斯科的关系紧张加剧。11月4日，俄罗斯联邦这一侵略国以未缴会费为由，提议限制亚美尼亚在集体安全条约组织中的投票权和任命权。亚美尼亚于2024年暂停参与集安组织，总理尼科尔·帕希尼扬表示，该国在该组织中的利益已经耗尽。

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