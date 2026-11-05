28 października parlament Armenii ratyfikował umowę dotyczącą Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) — wspieranego przez USA projektu transportowego, który ma połączyć główne terytorium Azerbejdżanu z eksklawą Nachiczewan przez południową Armenię w pobliżu granicy z Iranem. Za umową zagłosowało 63 deputowanych, przeciw było 32. Jak informuje Jerusalem Post, niektórzy ormiańscy komentatorzy opozycyjni i prorosyjscy politycy rozpowszechniali twierdzenia o rzekomej ukrytej żydowskiej lub izraelskiej kontroli nad projektem.

5 listopada rząd Armenii zaproponował przeprowadzenie 12 listopada nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Planowane jest na nim rozpatrzenie ustawodawstwa dotyczącego utworzenia wspólnej spółki ormiańsko-amerykańskiej odpowiedzialnej za realizację projektu.

Wypowiedzi krytyków

Były premier Armenii Chosrow Harutiunian w wywiadzie dla 168TV nazwał TRIPP „żydowskim projektem”. Twierdził, że zmiana nazwy Korytarza Zangezurskiego rzekomo nie zmienia jego istoty, a rzeczywistym celem inicjatywy jest ustanowienie zagranicznych wpływów gospodarczych, a następnie wojskowych nad prowincją Sjunik.

Analityk polityczny Artur Chaczikian również twierdził, że za projektem rzekomo stoją osoby powiązane z izraelskim lobby i otoczeniem prezydenta USA Donalda Trumpa. Łączył inicjatywę z Jaredem Kushnerem i sugerował, że kontrola nad rejonem Meghri może przejść w ręce interesów związanych z Izraelem i Azerbejdżanem. Opublikowany tekst umowy nie potwierdza tych twierdzeń.

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Warunki umowy i relacje z Moskwą

Umowa przewiduje, że strona amerykańska będzie posiadać 74% udziałów w spółce rozwoju projektu, zarejestrowanej w Armenii, a strona ormiańska — 26%. Amerykański udziałowiec ma w całości należeć do Amerykańskiej Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju, agencji rządowej. Spółka będzie mieć szerokie uprawnienia handlowe, w tym w zakresie wyboru wykonawców i operatorów, jednak dokument osobno uznaje suwerenność i jurysdykcję Armenii nad terytorium projektu.

Krytycy powoływali się również na więzi obronne Izraela i Azerbejdżanu. Izraelska firma Elbit Systems potwierdziła kontrakt o wartości 235 mln dolarów, nie podając zamawiającego, choć izraelskie media wskazywały na Azerbejdżan. W materiale podkreślono, że ta współpraca obronna nie jest dowodem na twierdzenia o ukrytej kontroli nad TRIPP.

W tle dyskusji nasiliły się napięcia w relacjach Erywania z Moskwą. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, 4 listopada zaproponowała ograniczenie praw Armenii do głosowania i nominacji w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, powołując się na nieopłacone składki. Armenia zawiesiła udział w OUBZ w 2024 roku, a premier Nikol Paszynian oświadczył, że interesy kraju w tej organizacji zostały wyczerpane.

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