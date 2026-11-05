28 октября парламент Армении ратифицировал соглашение о Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) — транспортном проекте при поддержке США, который должен соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванским эксклавом через юг Армении вблизи границы с Ираном. За соглашение проголосовали 63 депутата, против — 32. Как сообщает Jerusalem Post, отдельные армянские оппозиционные комментаторы и пророссийские политики распространяли утверждения о якобы скрытом еврейском или израильском контроле над проектом.

5 ноября правительство Армении предложило провести 12 ноября внеочередное заседание парламента. На нем планируется рассмотреть законодательство для создания совместной армяно-американской компании, ответственной за реализацию проекта.

Заявления критиков

Бывший премьер-министр Армении Хосров Арутюнян в интервью 168TV назвал TRIPP «еврейским проектом». Он утверждал, что переименование Зангезурского коридора якобы не меняет его сути, а настоящей целью инициативы является установление иностранного экономического, а впоследствии и военного влияния над Сюникской областью.

Политический аналитик Артур Хачикян также заявлял, что за проектом якобы стоят люди, связанные с израильским лобби и окружением президента США Дональда Трампа. Он связывал инициативу с Джаредом Кушнером и предполагал, что контроль над районом Мегри может перейти к интересам, связанным с Израилем и Азербайджаном. Опубликованный текст соглашения не подтверждает эти утверждения.

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Условия соглашения и отношения с Москвой

Соглашение предусматривает, что американская сторона будет иметь 74% доли в компании по развитию проекта, зарегистрированной в Армении, а армянская — 26%. Американский акционер должен полностью принадлежать Корпорации международного финансирования развития США — правительственному агентству. Компания будет иметь широкие коммерческие полномочия, в частности по выбору подрядчиков и операторов, однако документ отдельно признает суверенитет и юрисдикцию Армении над территорией проекта.

Критики также ссылались на оборонные связи Израиля и Азербайджана. Израильская Elbit Systems подтвердила контракт на 235 млн долларов, не назвав заказчика, хотя израильские СМИ указывали на Азербайджан. В материале подчеркивается, что эта оборонная связь не является доказательством заявлений о скрытом контроле над TRIPP.

На фоне дискуссии усилилась напряженность в отношениях Еревана с Москвой. Российская Федерация, государство-агрессор, 4 ноября предложила ограничить права Армении на голосование и назначения в Организации Договора о коллективной безопасности, сославшись на неуплаченные взносы. Армения приостановила участие в ОДКБ в 2024 году, а премьер-министр Никол Пашинян заявил, что интересы страны в этой организации исчерпаны.

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