Исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) в Южной Корее совместно с группой Технологического института Джорджии продемонстрировали мембрану, способную разделять сырую нефть при комнатной температуре. Для этого они использовали недорогую пористую мембрану из полиакрилонитрила (PAN), сообщает ScienceDaily. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Традиционно нефтеперерабатывающие заводы применяют дистилляцию: нефть нагревают до температуры выше 350 °C, испаряют ее компоненты, а затем охлаждают пары для получения отдельных фракций. Согласно оценке, приведенной в материале, мировая дистилляция сырой нефти ежегодно потребляет около 1100 ТВт·ч энергии.

Нефть сама сужает поры

Во время прохождения сырой нефти через поры PAN-мембраны более тяжелые молекулы углеводородов накапливались на их внутренних стенках. Это сужало отверстия и формировало каналы шириной менее 2 нанометров. Через них быстрее проходили более легкие фракции, в частности нафта, бензин и керосин, тогда как более тяжелые компоненты задерживались эффективнее.

Обычно такое накопление веществ в порах, известное как загрязнение мембраны, считают проблемой для фильтрации. В этом случае оно стало механизмом молекулярного разделения. Непокрытая PAN-мембрана показала скорость проникновения сырой нефти примерно в 23 раза выше, чем предыдущие ведущие мембраны для этой задачи, и стабильно работала в течение 28 дней.

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Прогнозируемое сокращение затрат

Авторы работы предлагают устанавливать мембраны перед существующим оборудованием для дистилляции, не заменяя полностью инфраструктуру НПЗ. Компьютерное моделирование показало, что такая интеграция может снизить энергопотребление на 31,6%, выбросы углекислого газа — на 37,6%, потребление охлаждающей воды — на 20,7%, а операционные расходы — на 36%.

Эти показатели являются результатами моделирования, а не данными об уже достигнутом сокращении выбросов на промышленных предприятиях. Ученые также оценивают, что широкое внедрение технологии в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Южной Кореи могло бы предотвращать около 10 млн тонн выбросов парниковых газов ежегодно.

Команда проверяла мембрану на реальной сырой нефти, предоставленной HD Hyundai Oilbank. В дальнейшем исследователи планируют усовершенствовать производство крупных мембранных модулей и проверить их надежность при более длительной эксплуатации. Среди возможных направлений применения названы очистка пиролизного масла, полученного при переработке пластиковых отходов, восстановление растворителей для производства батарей, очистка фармацевтических соединений и производство биотоплива.

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