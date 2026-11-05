Европейская комиссия запустила Европейскую платформу разработки чипов в рамках EU Chips Act. Инициатива должна мобилизовать €525 млн инвестиций для поддержки нового поколения европейских компаний, занимающихся проектированием полупроводников, сообщает Anadolu Agency.

Гранты для стартапов

Стартапы на ранней стадии смогут претендовать на гранты до €100 тыс. для создания прототипов, которые должны подтвердить осуществимость их идей. Более зрелые компании смогут подавать заявки на финансирование до €16 млн для покрытия расходов на разработку и коммерциализацию чипов.

Платформа будет предоставлять компаниям доступ к инструментам проектирования, технической поддержке, компонентам интеллектуальной собственности и производственным мощностям. Стартапы и малые и средние предприятия также получат консультации по подаче заявок через сеть Европейских центров компетенций в сфере чипов. Финансовую поддержку будут дополнять обучение, быстрое создание прототипов и доступ к передовым технологическим ресурсам.

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Развитие европейского производства

Из общего объема €440 млн предоставят в форме грантов ЕС и страны-участницы. Еще €85 млн направят на облачную инфраструктуру платформы, вспомогательные услуги и разработку инструментов проектирования чипов с открытым исходным кодом.

По данным Еврокомиссии, европейские разработчики чипов сейчас обеспечивают менее 1% мирового дохода в этом сегменте. Комиссия отметила, что новые мощности по производству полупроводников в Европе нуждаются в достаточном спросе, значительную часть которого должны сформировать европейские разработчики чипов.

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