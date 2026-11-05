Komisja Europejska uruchomiła Europejską Platformę Projektowania Chipów w ramach EU Chips Act. Inicjatywa ma zmobilizować 525 mln euro inwestycji, aby wesprzeć nowe pokolenie europejskich firm zajmujących się projektowaniem półprzewodników, poinformowała Anadolu Agency.

Granty dla startupów

Startupy na wczesnym etapie rozwoju będą mogły ubiegać się o granty do 100 tys. euro na tworzenie prototypów, które mają potwierdzić wykonalność ich pomysłów. Bardziej dojrzałe firmy będą mogły ubiegać się o finansowanie do 16 mln euro na pokrycie kosztów rozwoju i komercjalizacji chipów.

Platforma zapewni firmom dostęp do narzędzi projektowych, wsparcia technicznego, komponentów własności intelektualnej oraz mocy produkcyjnych. Startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają także doradztwo w zakresie składania wniosków za pośrednictwem sieci Europejskich Centrów Kompetencji w dziedzinie Chipów. Wsparcie finansowe będzie uzupełniane szkoleniami, szybkim tworzeniem prototypów i dostępem do zaawansowanych zasobów technologicznych.

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Rozwój europejskiej produkcji

Z łącznej kwoty 440 mln euro zostanie przekazane w formie grantów przez UE i kraje uczestniczące. Kolejne 85 mln euro zostanie przeznaczone na infrastrukturę chmurową platformy, usługi wsparcia oraz rozwój narzędzi do projektowania chipów o otwartym kodzie źródłowym.

Według Komisji Europejskiej europejscy projektanci chipów zapewniają obecnie mniej niż 1% światowych przychodów w tym segmencie. Komisja zaznaczyła, że nowe moce produkcyjne półprzewodników w Europie wymagają wystarczającego popytu, którego znaczną część mają stworzyć europejscy projektanci chipów.

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