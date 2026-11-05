Суд Германии отменил увольнение за выход из церкви — Der Spiegel

Федеральный суд по трудовым спорам Германии в Эрфурте признал недействительным увольнение социального педагога, которую католическое женское и профессиональное объединение из Гессена уволило после ее выхода из Католической церкви. Об этом сообщает Der Spiegel.

Работницу признали подвергшейся дискриминации

Женщина работала в службе консультирования беременных. Суд пришел к выводу, что принадлежность к Католической церкви не была необходимой для выполнения ее обязанностей. На момент увольнения объединение также поручало аналогичную работу двум сотрудницам, не принадлежавшим к Католической церкви.

Суд признал, что работница была необоснованно дискриминирована по религиозному признаку. Сам по себе выход из церкви при этих обстоятельствах не являлся нарушением обязанности лояльности, которое могло бы оправдать неравное обращение. Суд также постановил выплатить женщине средства, на которые она претендовала.

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Дело рассматривал Суд ЕС

Ранее в этом году дело рассматривал Суд Европейского союза в Люксембурге. Он отметил, что религиозные требования к работникам должны быть существенными, правомерными и оправданными с учетом характера работы и церковного этоса.

Работодатель утверждал, что консультантка серьезно нарушила обязанность лояльности, покинув церковь. Перед увольнением он пытался убедить ее восстановить членство, но безуспешно. В Германии церкви имеют гарантированное Конституцией право на самоуправление, которое распространяется и на специальные правила трудовых отношений.

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