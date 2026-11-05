В Йоханнесбурге, ЮАР, партия «Демократический альянс» (DA), согласно предварительным результатам местных выборов, могла получить 79,4% голосов в избирательном округе №90 в районе Хайд-Парк. В этом округе живут президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидер партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиус Малема. Африканский национальный конгресс (ANC) получил там 4,6% голосов, а EFF — 2,3%, сообщает Daily Maverick.

Переговоры о коалиции

Ни одна политическая сила не должна получить самостоятельного большинства в городском совете Йоханнесбурга. Лидеры партий заявили, что коалиционные переговоры должны начаться в ближайшие дни. Издание отмечает, что мэром потенциально может стать кандидат от DA Хелен Зилле или лидер ActionSA Герман Машаба.

Федеральный председатель DA Ашор Сарупен заявил, что партия рассчитывает получить в Йоханнесбурге около 40% голосов. По его словам, это был бы лучший результат DA в городе: на местных выборах 2021 года партия получила там 27%, а в 2024 году — 26%. Сарупен также сказал, что крупнейшая партия должна возглавить городскую власть.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль ActionSA

Национальный председатель и главный переговорщик ActionSA Майкл Бомонт сообщил, что ANC и DA уже обратились к его партии. По его словам, на момент публикации ActionSA заявляла о победе в 55 округах, что может предоставить ей весомую роль в формировании коалиций.

Председатель ActionSA в провинции Гаутенг Фунзи Нгобени сказал, что партия на тот момент насчитывала около 15 выигранных округов в Йоханнесбурге, почти 24 — в Тшване и 16 — в Экурхулени. Заместитель генерального секретаря ANC Номвула Моконьяне заявила, что ее партия готова участвовать в переговорах ради стабильности города и выступает за коалицию, основанную на принципах, а не на исключении отдельных политических сил.

Читай нас в