据南非约翰内斯堡地方选举的初步结果，民主联盟（DA）可能在海德公园地区第90选区获得79.4%的选票。南非总统西里尔·拉马福萨和经济自由斗士党（EFF）领导人朱利叶斯·马莱马居住在该选区。非洲人国民大会（ANC）在当地获得4.6%的选票，EFF获得2.3%，Daily Maverick报道。

联合政府谈判

预计没有任何政治力量将在约翰内斯堡市议会获得单独多数。各党领导人表示，联合政府谈判将在未来几天开始。该媒体指出，DA候选人海伦·齐勒或ActionSA领导人赫尔曼·马沙巴可能成为市长。

DA联邦主席阿绍尔·萨鲁彭表示，该党预计将在约翰内斯堡获得约40%的选票。他说，这将是DA在该市取得的最佳成绩：该党在2021年地方选举中在那里获得27%，2024年获得26%。萨鲁彭还表示，最大政党应领导市政府。

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ActionSA的作用

ActionSA全国主席兼首席谈判代表迈克尔·博蒙特表示，ANC和DA已与该党接触。他称，截至发布时，ActionSA宣布在55个选区获胜，这可能使其在组建联合政府中发挥重要作用。

ActionSA豪登省主席芬齐·恩戈贝尼表示，当时该党在约翰内斯堡赢得约15个选区，在茨瓦内赢得近24个，在埃库鲁莱尼赢得16个。ANC副总书记诺姆武拉·莫孔亚内表示，她所在的政党准备为城市稳定参与谈判，并支持以原则为基础、而非排除个别政治力量的联合政府。

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