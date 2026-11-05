W Johannesburgu w RPA partia Sojusz Demokratyczny (DA), według wstępnych wyników wyborów lokalnych, mogła zdobyć 79,4% głosów w okręgu wyborczym nr 90 w rejonie Hyde Park. W tym okręgu mieszkają prezydent RPA Cyril Ramaphosa oraz lider partii Bojownicy o Wolność Gospodarczą (EFF) Julius Malema. Afrykański Kongres Narodowy (ANC) uzyskał tam 4,6% głosów, a EFF — 2,3%, informuje Daily Maverick.

Rozmowy koalicyjne

Żadna siła polityczna nie ma zdobyć samodzielnej większości w radzie miejskiej Johannesburga. Liderzy partii oświadczyli, że rozmowy koalicyjne mają rozpocząć się w najbliższych dniach. Publikacja zaznacza, że burmistrzem potencjalnie może zostać kandydatka DA Helen Zille lub lider ActionSA Herman Mashaba.

Federalny przewodniczący DA Ashor Sarupen oświadczył, że partia liczy na uzyskanie w Johannesburgu około 40% głosów. Jego zdaniem byłby to najlepszy wynik DA w mieście: w wyborach lokalnych w 2021 roku partia zdobyła tam 27%, a w 2024 roku — 26%. Sarupen powiedział również, że największa partia powinna stanąć na czele władz miejskich.

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Rola ActionSA

Krajowy przewodniczący i główny negocjator ActionSA Michael Beaumont poinformował, że ANC i DA już zwróciły się do jego partii. Według niego, w momencie publikacji ActionSA ogłaszała zwycięstwo w 55 okręgach, co może dać jej istotną rolę w tworzeniu koalicji.

Przewodniczący ActionSA w prowincji Gauteng Funzi Ngobeni powiedział, że partia miała wówczas około 15 wygranych okręgów w Johannesburgu, niemal 24 w Tshwane i 16 w Ekurhuleni. Zastępczyni sekretarza generalnego ANC Nomvula Mokonyane oświadczyła, że jej partia jest gotowa uczestniczyć w rozmowach dla stabilności miasta i opowiada się za koalicją opartą na zasadach, a nie na wykluczaniu poszczególnych sił politycznych.

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