В Германии торговые сети dm, Dennree и Alnatura отозвали отдельные партии кедровых орехов и смеси семян из-за возможного загрязнения сальмонеллой. Производитель мясных изделий Peter Faden GmbH & Co. KG также в качестве меры предосторожности отозвал 14 видов говяжьей салями после выявления шигатоксин-продуцирующих кишечных палочек STEC в ходе отдельного исследования, сообщает Der Spiegel.

Какие партии орехов отзывают

В dm отзыв касается упаковок dmBio Pinienkerne массой 60 граммов с минимальным сроком годности с 31 мая по 2 июля 2027 года включительно. Alnatura отзывает кедровые орехи в упаковках по 60 граммов с такими же датами, а также Salatkerne-Mix массой 100 граммов с минимальным сроком годности с 3 июня по 13 июля 2027 года.

Для Dennree Pinienkerne, 60 граммов, возможное загрязнение касается партий с минимальным сроком годности 3 июня 2027 года и номером L CA09036, а также с датой 16 июня 2027 года и номером L CA09162. Эти товары продавались в Denns BioMarkt и отдельных специализированных магазинах натуральных продуктов.

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Отзыв салями

Компания Peter Faden из Нордерштедта отозвала 14 видов говяжьей салями с минимальными сроками годности с 23 октября по 22 декабря 2026 года. Среди них — говяжья пепперони-салями и говяжья салями для пиццы.

Компании призвали не употреблять продукцию, на которую распространяется отзыв, и вернуть ее в места продажи. По данным компаний, сальмонелла может вызвать диарею, боль в животе, тошноту, рвоту и лихорадку; более тяжелое течение возможно у младенцев, маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом. STEC могут вызывать лихорадочные желудочно-кишечные расстройства, иногда с кровотечением; серьезные осложнения возможны, в частности, у детей, беременных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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