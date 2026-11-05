Суд Німеччини скасував звільнення за вихід із церкви — Der Spiegel

Федеральний суд з трудових спорів Німеччини в Ерфурті визнав недійсним звільнення соціальної педагогині, яку католицьке жіноче та професійне об’єднання з Гессену звільнило після її виходу з Католицької церкви. Про це повідомляє Der Spiegel.

Працівницю визнали дискримінованою

Жінка працювала у службі консультування вагітних. Суд дійшов висновку, що членство в Католицькій церкві не було необхідним для виконання її обов’язків. На момент звільнення об’єднання також доручало аналогічну роботу двом працівницям, які не належали до Католицької церкви.

Суд визнав, що працівницю безпідставно дискримінували за релігійною ознакою. Сам лише вихід із церкви за цих обставин не становив порушення обов’язку лояльності, яке могло б виправдати нерівне ставлення. Також суд постановив виплатити жінці кошти, на які вона претендувала.

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Справу розглядав Суд ЄС

Раніше цього року справу розглядав Суд Європейського Союзу в Люксембурзі. Він зазначив, що релігійні вимоги до працівників мають бути істотними, правомірними та виправданими з огляду на характер роботи й церковний етос.

Роботодавець стверджував, що консультантка серйозно порушила обов’язок лояльності, залишивши церкву. Перед звільненням він намагався переконати її поновити членство, але безуспішно. У Німеччині церкви мають гарантоване Конституцією право на самоврядування, яке поширюється і на спеціальні правила трудових відносин.

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