Американский морпех погиб на базе Кэмп-Шваб в Японии — Jerusalem Post

Военнослужащий Корпуса морской пехоты США погиб 3 ноября во время учебного инцидента на базе Кэмп-Шваб на Окинаве, Япония. Об этом сообщила 3-я дивизия морской пехоты США.

Расследование инцидента

Американские военные начали расследование обстоятельств смерти. Как сообщает Jerusalem Post, 3-я дивизия морской пехоты не раскрыла, какие именно учения проводились на базе и что стало причиной гибели военнослужащего.

Представитель III экспедиционных сил морской пехоты США лейтенант Тайлер Томас не уточнил, умер ли военный на месте происшествия или был доставлен в больницу. Он также не сообщил, были ли в результате инцидента другие пострадавшие.

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Личность погибшего не разглашается

Ожидается, что имя военнослужащего не будет обнародовано до истечения 24 часов после уведомления его семьи. Военные подтвердили лишь то, что инцидент произошел на территории Кэмп-Шваба.

Окинава является местом дислокации большинства из примерно 18 тысяч американских морских пехотинцев, размещенных в Японии. III экспедиционные силы морской пехоты США, базирующиеся в Японии, участвуют в учениях в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе ранее в этом году проводили тренировки на Гуаме.

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