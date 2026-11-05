В Кейптауне, ЮАР, часть молодых жителей тауншипов не пришла голосовать во время местных выборов. Они объясняли это недовольством уровнем услуг и безработицей, в то время как в пригородах города образовались очереди избирателей, сообщает TimesLIVE.

Причины неучастия

Издание связывает неучастие части молодежи с их жалобами на услуги и отсутствием работы. Речь идет именно о молодых людях в тауншипах Кейптауна, а не обо всех избирателях города.

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Разная активность районов

TimesLIVE описало ситуацию в день голосования как более тихую в тауншипах и одновременно сообщило об очередях в пригородах. Материал обращает внимание на разницу в избирательной активности между этими районами.

На фото к публикации 78-летняя Бонгиве Джек подчеркнула, что молодые люди должны пользоваться своим правом голоса. По ее мнению, молодежь должна реализовывать это право на выборах.

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