Профсоюз Transport Workers Union заявил, что американский пассажирский железнодорожный оператор Amtrak планирует с января 2027 года разрешить пассажирам перевозить огнестрельное оружие в кейсах с замками непосредственно в вагонах междугородних поездов. Ранее Amtrak сообщала, что рассматривает такую политику, но не объявляла сроки ее введения, сообщает The Guardian.

Порядок перевозки

По данным профсоюза, владелец оружия должен принести его в кейсе к сотруднику станции Amtrak. Тот установит на кейс принадлежащий компании кодовый замок. После этого пассажир сможет взять кейс с собой в вагон, а на станции прибытия сотрудник Amtrak снимет замок.

Сейчас Amtrak разрешает перевозить оружие только на нескольких маршрутах дальнего следования, где оно хранится в защищенных багажных вагонах. По оценке представителя международного подразделения TWU Брайана Делусии, новые правила могут распространиться еще примерно на 1 500 поездов ежедневно по всей стране.

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Возражения профсоюза

Профсоюз, представляющий 360 бортовых работников Amtrak, выступил против новой политики. Директор железнодорожного подразделения TWU Джон Фелц заявил, что доступ к оружию в пассажирских вагонах создает риски для людей в замкнутом пространстве.

По его словам, кейс или замок могут быть неисправными, а разгневанный пассажир может силой получить доступ к оружию. Профсоюз также призвал федеральное правительство отказаться от нового порядка, подчеркнув, что на многих станциях Amtrak нет сотрудников компании или правоохранителей для реагирования на возможные инциденты.

Новые правила могут касаться, в частности, маршрутов Северо-Восточного коридора между Вашингтоном, Нью-Йорком и Бостоном, которыми ежедневно пользуются около 750 тысяч человек. Amtrak не предоставила оперативный комментарий по поводу плана.

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