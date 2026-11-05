运输工人工会（Transport Workers Union）表示，美国客运铁路运营商美铁（Amtrak）计划从2027年1月起，允许乘客在城际列车车厢内携带装在上锁箱子里的枪支。美铁此前表示正在考虑这一政策，但未宣布实施时间表，《卫报》报道。

运输程序

据工会称，枪支所有者必须将装有枪支的箱子带给美铁车站工作人员。工作人员将在箱子上安装属于公司的密码锁。此后，乘客可以将箱子带入车厢，而在到达站，美铁工作人员将取下锁。

目前，美铁仅允许在少数长途线路上运输枪支，枪支会存放在安全的行李车厢内。TWU国际部门代表布赖恩·德卢西亚估计，新规定可能会适用于全国每天另外约1,500趟列车。

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工会反对意见

代表360名美铁列车工作人员的工会反对这项新政策。TWU铁路部门主管约翰·费尔茨表示，在客运车厢内可接触到枪支，会给处于封闭空间的人们带来风险。

他说，箱子或锁可能发生故障，愤怒的乘客可能会强行取得枪支。工会还呼吁联邦政府放弃新程序，并强调许多美铁车站没有公司工作人员或执法人员来应对可能发生的事件。

新规定尤其可能涉及华盛顿、纽约和波士顿之间的东北走廊线路，每天约有75万人使用这些线路。美铁未立即就该计划发表评论。

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