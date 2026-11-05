Окружной суд в Катовице в Польше постановил взять под стражу депутата от KO Войцеха Круля. Политика задержали непосредственно в зале суда, сообщает RMF24.

Подозрения по делу о трамвайной инфраструктуре

Расследование касается подозрений в мошенничестве и коррупции при закупках, связанных с модернизацией трамвайной инфраструктуры на территории Верхнесилезско-Заглембской метрополии.

По версии следствия, Круль мог получать имущественные выгоды от двух предпринимателей. Утверждается, что они рассчитывали на его связи с властями и помощь в решении бизнес-вопросов.

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Позиция депутата

По данным Европейской прокуратуры, среди предполагаемых выгод, которые мог получить Круль, были поездка в Таиланд и предоставление автомобиля для зарубежной поездки.

Войцех Круль заявил, что никогда не был в Таиланде, а автомобиль для поездки одолжил у своего друга. По его словам, в этой поездке участвовали несколько человек.

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