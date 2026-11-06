Ан Доксу стал новым руководителем Национальной налоговой службы Южной Кореи. Ему 55 лет, он имеет многолетний опыт в налоговом администрировании и защите прав налогоплательщиков, сообщает Korea Herald.

Карьера в налоговой сфере

Ан Доксу начал государственную службу после сдачи национального экзамена для госслужащих в 1996 году. По данным администрации президента, с тех пор он работал в сфере налогового администрирования.

С июля Ан Доксу возглавлял Сеульское региональное управление Национальной налоговой службы. До июня 2021 года он в течение нескольких лет руководил налоговыми расследованиями в отношении компаний, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

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Налоговые проверки

Во время работы руководителем бюро расследований Национальной налоговой службы Ан Доксу отмечали за борьбу со схемами уклонения от налогов, связанными с манипуляциями на фондовом рынке и другими недобросовестными торговыми практиками, наносившими ущерб розничным инвесторам.

Он также поручал проводить тщательные налоговые проверки практик, связанных с уклонением от налогов и причинением вреда гражданам, а также случаев ухода от налогов в сфере недвижимости. Ан Доксу родом из портового города Пусан и получил экономическое образование в Университете Кореи.

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