Ahn Doksu został nowym szefem Narodowej Służby Podatkowej Korei Południowej. Ma 55 lat i wieloletnie doświadczenie w administracji podatkowej oraz ochronie praw podatników, informuje Korea Herald.

Kariera w sferze podatkowej

Ahn Doksu rozpoczął służbę państwową po zdaniu krajowego egzaminu dla urzędników państwowych w 1996 roku. Według administracji prezydenta od tamtej pory pracował w administracji podatkowej.

Od lipca Ahn Doksu kierował Seulskim Regionalnym Urzędem Narodowej Służby Podatkowej. Do czerwca 2021 roku przez kilka lat prowadził dochodzenia podatkowe dotyczące firm podejrzewanych o uchylanie się od płacenia podatków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrole podatkowe

Podczas pracy jako szef biura dochodzeń Narodowej Służby Podatkowej Ahn Doksu był ceniony za zwalczanie schematów uchylania się od podatków związanych z manipulacjami na rynku akcji oraz innymi nieuczciwymi praktykami handlowymi, które szkodziły inwestorom detalicznym.

Polecał również przeprowadzanie dokładnych kontroli podatkowych praktyk związanych z uchylaniem się od podatków i szkodą dla obywateli, a także przypadków unikania podatków w sektorze nieruchomości. Ahn Doksu pochodzi z portowego miasta Busan i zdobył wykształcenie ekonomiczne na Uniwersytecie Koreańskim.

Czytaj nas na